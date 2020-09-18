Міжнародна космічна станція, фото: Pxhere

https://racurs.ua/ua/n144009-vytik-na-mks-kosmichna-stanciya-vtrachaie-amiak.html

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На Міжнародній космічні станції (МКС) зафіксовано витік аміаку.

Витік невеликий — його швидкість становить близько 700 грамів у рік. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Роскосмос», а також власні джерела в космічній галузі.

Зазначається, що джерело витоку розташоване в американському модулі МКС, його виявили за допомогою спеціального приладу.

У 2017 році в цьому модулі вже було зафіксовано витік аміаку в американському модулі, але в іншому місці. Його ліквідували під час виходу астронавтів у відкритий космос.

Рідкий аміак циркулює зовні МКС для відведення тепла від модулів американського сегмента станції.

Наразі на МКС перебувають американець Крістофер Кессіді, а також росіяни Анатолій Іванішин та Іван Вагнер.

Нагадаємо, екіпаж американського космічного корабля Crew Dragon, створеного приватною компанією SpaceX, нещодавно забрав з МКС американський прапор, залишений астронавтами останнього «Спейс Шаттла».