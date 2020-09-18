Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Міжнародна космічна станція, фото: Pxhere

Витік на МКС — космічна станція втрачає аміак

18 вер 2020, 15:05
999

На Міжнародній космічні станції (МКС) зафіксовано витік аміаку.

Витік невеликий — його швидкість становить близько 700 грамів у рік. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Роскосмос», а також власні джерела в космічній галузі.

Зазначається, що джерело витоку розташоване в американському модулі МКС, його виявили за допомогою спеціального приладу.

У 2017 році в цьому модулі вже було зафіксовано витік аміаку в американському модулі, але в іншому місці. Його ліквідували під час виходу астронавтів у відкритий космос.

Рідкий аміак циркулює зовні МКС для відведення тепла від модулів американського сегмента станції.


Наразі на МКС перебувають американець Крістофер Кессіді, а також росіяни Анатолій Іванішин та Іван Вагнер.

Нагадаємо, екіпаж американського космічного корабля Crew Dragon, створеного приватною компанією SpaceX, нещодавно забрав з МКС американський прапор, залишений астронавтами останнього «Спейс Шаттла».


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів