Зеленський привітав хасидів з Рош га-Шана, але в Україну не пустить, фото — Громадське

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Зі святом Рош га-Шана привітав президент Володимир Зеленський єврейську громаду України. Водночас він нагадав, що через коронавірусний карантин у 2020 році традиційні святкування обмежені, зокрема й в Умані.

У Києві, Дніпрі, Умані, Єрусалимі, Нью-Йорку та в інших місцях планети єврейський народ молиться за мир і добробут для всього людства. Ми дякуємо всім за розуміння та взаємодію у важливих питаннях безпеки людей, — написав Зеленський у своїх соцмережах і додав, що сподівається — наступного року світ повернеться до звичного ритму життя.

Зеленський надіслав вітання єврейській громаді з нагоди нового 5781 року.

Тим часом в Ізраїлі відсьогодні розпочинається другий загальнонаціональний карантин через пандемію. Уряд і парламент Ізраїлю схвалили введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції, яка розпочалася з 14.00. Локдаун в країні триватиме до 9 жовтня.

Згідно з рішенням влади країни, жителям не можна буде відходити від будинків більше ніж на 500 м. Ресторани, готелі, тренажерні зали та басейни будуть закриті. Водночас ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон працюватиме. 7 тис. поліцейських та тисяча військових допоможуть забезпечити дотримання обмежень. На в’їздах у міста встановлять до 40 блокпостів.

Нагадаємо, що у вересні хасидські паломники намагалися дістатися Умані, у якій щороку традиційно відбуваються святкування, через Білорусь. Декілька останніх днів Київ та Мінськ обмінювалися гострими заявами з цього приводу. Банкова заявила, що Білорусь підбурює хасидів.