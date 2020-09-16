Зеленський звинуватив Мінськ у підбурюванні хасидів, фото — МВС

https://racurs.ua/ua/n143905-zelenskyy-zvynuvatyv-minsk-u-pidburuvanni-hasydiv.html

Ракурс

Ситуацію з хасидами на білорусько-українському кордоні загострюють дії офіційного Мінська. Офіс президента 16 вересня оприлюднив різку заяву щодо Білорусі.

На Банковій вважають, що до двох тисяч паломників-хасидів перебувають на кордоні, оскільки «довірилися чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий», а влада Білорусі непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває ці чутки.

Київ нагадав сусідам, що Україна закрила кордон через різке погіршення ситуації з COVID-19, а святкування Рош га-Шана в Умані неможливе.

Банкова попросила білоруську владу не поширювати обнадійливі заяви для паломників, які «можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців».

У заяві ОП також згадано про «особисту образу певних осіб в Мінську» на Україну і її офіційну реакцію щодо результатів виборів та акцій протесту в Білорусі.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що хасидів, які намагаються потрапити в Україну, «обманом виманили в Білорусь».

«Ракурс» повідомляв, що хасиди, які намагаються потрапити в Умань на святкування Рош га-Шана, яке почнеться ввечері 18 вересня, заблокували пункт-пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні із Білоруссю в Чернігівській області. Паломники перебувають у нейтральній зоні.

Тим часом МВС спрямувало до Умані півтисячний зведений загін правоохоронців.