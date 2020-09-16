Tesla та автобус не поділили дорогу на Хмельниччині. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася в Хмельницькій області.

У вівторок, 15 вересня, близько 18.00 в передмісті Хмельницького на автошляху «Чернівці — Житомир» зіткнулися рейсовий автобус «ПАЗ 4205» та легковий автомобіль Tesla. Про це 16 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

В аварії попередньо постраждали семеро пасажирів автобуса та водій «Тесли». Постраждалі дістали тілесні ушкодження, ступінь яких встановлюється.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває розслідування ДТП.

Нагадаємо, 16 вересня в Миколаївській області за участю двох вантажних автомобілів сталася дорожньо-транспортна пригода. Жертвами ДТП стали водій та пасажир вантажівки. Крім того, з травмами до лікарні потрапив 27-річний водій MAN.