Вимоги до червоної та помаранчевої зон оновив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n143903-vymogy-do-chervonoyi-ta-pomaranchevoyi-zon-onovyv-kabmin.html

Ракурс

Кабінет міністрів України під час засідання 16 вересня оновив вимоги щодо віднесення окремих районів до «червоної» та «помаранчевої» карантинних зон у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це сьогодні повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Телеграм.

«Червона зона» призначатиметься у разі:

завантаженості 75% ліжок впродовж п’яти днів підряд;

перевищення середнього рівня по країні на 100 тис. населення за 14 днів більше ніж уп’ятеро.

Також заборонятиметься відвідування закладів освіти у всіх зонах у разі, коли на самоізоляцію підуть понад ніж 50% класів.

На «помаранчеву зону» чекають наступні оновлення вимог:

на вході проведення заходу або на вході до закладу обов’язково встановлюються інформаційні матеріали про площу та максимально можливу кількість відвідувачів;



виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненості 50% сидячих місць.

Кабмін ухвалив відповідну постанову з доопрацюванням в один день.