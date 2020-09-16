Вимоги до «червоної» та «помаранчевої» зон оновив Кабмін

Вимоги до «червоної» та «помаранчевої» зон оновив Кабмінhttps://racurs.ua/ua/n143903-vymogy-do-chervonoyi-ta-pomaranchevoyi-zon-onovyv-kabmin.htmlРакурс
Кабінет міністрів України під час засідання 16 вересня оновив вимоги щодо віднесення окремих районів до «червоної» та «помаранчевої» карантинних зон у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Про це сьогодні повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Телеграм.
«Червона зона» призначатиметься у разі:
завантаженості 75% ліжок впродовж п’яти днів підряд;
перевищення середнього рівня по країні на 100 тис. населення за 14 днів більше ніж уп’ятеро.
Також заборонятиметься відвідування закладів освіти у всіх зонах у разі, коли на самоізоляцію підуть понад ніж 50% класів.
На «помаранчеву зону» чекають наступні оновлення вимог:
на вході проведення заходу або на вході до закладу обов’язково встановлюються інформаційні матеріали про площу та максимально можливу кількість відвідувачів;
виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненості 50% сидячих місць.
Кабмін ухвалив відповідну постанову з доопрацюванням в один день.