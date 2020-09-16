Шмигаль спростував міфи про бюджет-2021, фото — УНН

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Бюджет на 2021 рік матиме дефіцит у 6%, але це не є тривожним сигналом. Керівник уряду Денис Шмигаль назвав міфом сумніви у здатності фінансувати дефіцит держбюджету у наступному році.

Прем'єр пояснив, що більшість країн у світі збільшили дефіцит державного бюджету, аби не підвищувати податки і спрямувати більші кошти на медицину в умовах пандемії.

На 2021 рік ми закладаємо 6% дефіциту, це на 1,5% менше, ніж у 2020 році. Очікуємо збільшення надходжень за рахунок покращення роботи податкової і митниці, відмови від корупційних схем, — розповів Шмигаль на засіданні уряду.

Іншим міфом він вважає сумніви у доцільності підвищення мінімальної зарплати, оскільки його нібито важко профінансувати. З 1 січня мінімалка зросте до 6 тис., а з 1 липня 2021 року — до 6,5 тис. грн.

Шмигаль вважає критику такого рішення невиправданою, оскільки збільшення пожвавить споживчий попит і позитивно відобразиться на українських виробниках.

Головними статтями видатків бюджету на 2021 рік, який 14 вересня подали в Раду, Шмигаль назвав «безпрецедентні видатки на медицину» — 156 млрд грн (+27 млрд грн). Це дозволить наступного року на 30% підняти зарплати лікарів.

За його словами, відбулося збільшення видатків на освіту на 34 млрд грн, триватиме й збільшення державних інвестицій в інфраструктуру — 150 млрд грн на будівництво доріг.

Шмигаль впевнений, що нардепи підтримають документ.

Головні макроекономічні показники держбюджету-2021 такі: