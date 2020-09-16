Шмыгаль опроверг мифы о бюджете-2021, фото — УНН

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Бюджет на 2021 год будет дефицитным (6%), но это не является тревожным сигналом. Руководитель правительства Денис Шмыгаль назвал мифом сомнения в способности финансировать дефицит госбюджета в следующем году.

Премьер пояснил, что большинство стран в мире увеличили дефицит государственного бюджета, чтобы не повышать налоги и направить больше средств на медицину в условиях пандемии.

На 2021 мы закладываем 6% дефицита, это на 1,5% меньше, чем в 2020 году. Ожидаем увеличения поступлений за счет улучшения работы налоговой и таможни, отказа от коррупционных схем, — рассказал Шмыгаль на заседании правительства.

Другим мифом он считает сомнения в целесообразности повышения минимальной зарплаты, поскольку его якобы трудно профинансировать. С 1 января минималка возрастет до 6 тыс., а с 1 июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн.

Шмыгаль считает критику такого решения неоправданной, поскольку увеличение оживит потребительский спрос и положительно отразится на украинских производителях.

Главными статьями расходов бюджета на 2021 год, который 14 сентября подали в Раду, Шмыгаль назвал «беспрецедентные расходы на медицину» — 156 млрд грн (+27 млрд грн). Это позволит в следующем году на 30% поднять зарплаты врачей.

По его словам, произошло увеличение расходов на образование на 34 млрд грн, будет продолжаться и увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру — 150 млрд грн на строительство дорог.

Шмыгаль уверен, что нардепы поддержат документ.

Главные макроэкономические показатели госбюджета-2021 таковы: