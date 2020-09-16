«Европейская солидарность» поддержит Кличко на местных выборах

Кличко на выборах мэра Киева поддержит партия Порошенко. Фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/n143901-evropeyskaya-solidarnost-podderjit-klichko-na-mestnyh-vyborah.html

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«Европейская солидарность» поддержит на местных выборах Виталия Кличко, который будет бороться за кресло мэра столицы.

Решение о поддержке действующего градоначальника принято, несмотря на отказ Кличко баллотироваться от «ЕС». Политсила поддержит Кличко, поскольку тот на посту городского головы реализовывал курс пятого президента Петра Порошенко. Об этом журналистам на съезде в Киеве заявил председатель столичной ячейки партии Владимир Прокопив.

По словам Прокопива, в 2015 году команда Порошенко делегировала на должность мэра Киева Виталия Кличко, а президент тогда начал курс на децентрализацию. Это позволило увеличить бюджет Киева и открыло перспективы для реализации многих амбициозных программ.

Эти изменения были бы невозможны без существенного расширения финансовой базы местного самоуправления, на которое пошел Порошенко. Мы поддерживаем действующего городского голову, который реализовывал курс президента, — отметил Прокопив.

Напомним, бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский присоединился к команде Виталия Кличко и будет в будущем списке партии «УДАР» в Киевский городской совет.