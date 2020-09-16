Порядок получения «справки переселенца» упростил Кабмин — Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица

https://racurs.ua/n143900-poryadok-polucheniya-spravki-pereselenca-uprostil-kabmin-dokument.html

Ракурс

Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября поддержал постановление о внесении изменений в порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

В частности, отныне в мобильном приложении «Дія» будет отображаться справка о постановке на учет ВПО.

Электронную копию справки можно будет подавать в соответствующие органы с помощью мобильного приложения.