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Порядок получения «справки переселенца» упростил Кабмин — Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица

Порядок получения «справки переселенца» упростил Кабмин (ДОКУМЕНТ)

16 сен 2020, 14:16
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Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября поддержал постановление о внесении изменений в порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

В частности, отныне в мобильном приложении «Дія» будет отображаться справка о постановке на учет ВПО.

Электронную копию справки можно будет подавать в соответствующие органы с помощью мобильного приложения.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / Фото: нардеп Гончаренко у Телеграм

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / Фото: нардеп Гончаренко у Телеграм

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / Фото: нардеп Гончаренко у Телеграм


Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / Фото: нардеп Гончаренко у Телеграм

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / Фото: нардеп Гончаренко у Телеграм

Источник: Ракурс


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