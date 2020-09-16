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Порядок отримання “довідки переселенця” спростив Кабмін — Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
Порядок отримання «довідки переселенця» спростив Кабмін (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n143900-poryadok-otrymannya-dovidky-pereselencya-sprostyv-kabmin-dokument.htmlРакурс
Кабінет міністрів під час засідання 16 вересня підтримав постанову про внесення змін до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
Зокрема, відтепер в мобільному додатку «Дія» відображатиметься довідка про взяття на облік ВПО.
Електронну копію довідки можна буде подавати до відповідних органів через мобільний додаток.
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