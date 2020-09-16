Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Порядок отримання “довідки переселенця” спростив Кабмін — Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Порядок отримання «довідки переселенця» спростив Кабмін (ДОКУМЕНТ)

16 вер 2020, 14:16
999

Кабінет міністрів під час засідання 16 вересня підтримав постанову про внесення змін до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Зокрема, відтепер в мобільному додатку «Дія» відображатиметься довідка про взяття на облік ВПО.

Електронну копію довідки можна буде подавати до відповідних органів через мобільний додаток.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / Фото: нардеп Гончаренко у Телеграм

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / Фото: нардеп Гончаренко у Телеграм

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / Фото: нардеп Гончаренко у Телеграм


Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / Фото: нардеп Гончаренко у Телеграм

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи / Фото: нардеп Гончаренко у Телеграм

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів