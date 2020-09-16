Порядок отримання “довідки переселенця” спростив Кабмін — Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

https://racurs.ua/ua/n143900-poryadok-otrymannya-dovidky-pereselencya-sprostyv-kabmin-dokument.html

Ракурс

Кабінет міністрів під час засідання 16 вересня підтримав постанову про внесення змін до порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Зокрема, відтепер в мобільному додатку «Дія» відображатиметься довідка про взяття на облік ВПО.

Електронну копію довідки можна буде подавати до відповідних органів через мобільний додаток.