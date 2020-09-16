Хватіть улюлюкать, дікіє люді — нардеп від ОПЗЖ накинувся на захисників української мови у Раді

https://racurs.ua/ua/n143899-hvatit-ululukat-dikiie-ludi-nardep-vid-opzj-nakynuvsya-na-zahysnykiv-ukrayinskoyi-movy.html

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Про українську мову напередодні виборів знову заговорили у Верховній Раді. Цього разу під час пленарного засідання 16 вересня «Слуги народу» за підтримки ОПЗЖ намагалися проштовхнути законопроект № 3717, який передбачає внесення змін до закону «Про вищу освіту» щодо врегулювання освітнього процесу у вишах для іноземців.

Я представляю університетське місто Харків… До нас не приїхали на навчання студенти з країн СНД, Середньої Азії. Ми маємо традиції, коли кілька поколінь іноземців навчалося в університетах… Можливість навчання іноземцям та особам без громадянства на іноземній мові — це гарантія освітянських економічних інтересів… Зараз українці вже вчаться в третьорозрядних європейських університетах… Ви перекриваєте дорогу до наших вишів, — заявив нардеп Олександр Лукашев з ОПЗЖ, який виступив на захист проекту закону, що дозволить вишам продовжити використовувати російську мову під час навчального процесу.

Частина сесійного залу під час виступу представника проросійської фракції скандувала «Ганьба!», на що Лукашев відповів:

І хватіть улюлюкать, ви дікіє люді.

Нагадаємо, законопроект № 3717 передбачає внесення змін до закону «Про вищу освіту». Йдеться про надання дозволу вишам обирати, якою мовою здійснювати освітній процес. Новація від партії «Слуга народу» пропонує дозволити викладати іноземним студентам в українських вищих навчальних закладах не державною мовою.