Мовні зміни у закон про вищу освіту провалили в Раді, фото — Заборона

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Мовні зміни до закон про вищу освіту не знайшли підтримки в сесійній залі Верховної Ради.

За законопроект «слуги» Марії Мезенцевої, заступника голови комітету з питань інтеграції України з ЄС, знайшлися голоси тільки 210 нардепів.

Закон № 3717 «Про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту“ щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства» мав на меті «врегулювання організації навчального процесу для студентів, які є громадянами іноземних країн та/або особами без громадянства».

Мезенцева пропонувала дозволити навчатися у вищих навчальних закладах іноземцям та особам без громадянства недержавною мовою.

Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу.

Після провалу голосування у першому читанні законопроект 235 голосами направили на доопрацювання.

Наприкінці 2019 року, коли Рада ухвалювала нову редакцію закону «Про вищу освіту», через протести науковців, громадськості і частини депутатів цю норму вилучили, що дозволило ухвалити закон конституційною більшістю.

Тоді і МОН, і профільний комітет, і більшість фракцій зійшлися на простій формулі: мовою освітнього процесу є українська мова, а виші мають право викладати одну або декілька дисциплін мовами ЄС. Навчальний заклад може запровадити викладання більшості чи всіх дисциплін англійською «за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою».