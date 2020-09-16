Языковые изменения в закон о высшем образовании провалили в Раде, фото — Заборона

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Языковые изменения в закон о высшем образовании не нашли поддержки в сессионном зале Верховной Рады.

За законопроект «слуги» Марии Мезенцевой, заместителя председателя комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, нашлись голоса только 210 нардепов.

Закон № 3717 «О внесении изменений в Закон Украины „О высшем образовании“ относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства» должен был «урегулировать учебный процесс для студентов, являющихся гражданами иностранных государств и/или лицами без гражданства».

Мезенцева предлагала разрешить учиться в высших учебных заведениях иностранцам и лицам без гражданства на государственном языке.

Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак доложил решение комитета, который рекомендовал Раде принять законопроект за основу.

После провала голосования в первом чтении законопроект направили на доработку (235 голосов «за»).

В конце 2019 года, когда Рада приняла новую редакцию закона «О высшем образовании», из-за протестов ученых, общественности и части депутатов эту норму изъяли, что позволило принять закон конституционным большинством.

Тогда и МОН, и профильный комитет, и большинство фракций сошлись на простой формуле: языком образовательного процесса является украинский язык, а у вузов есть право преподавать одну или несколько дисциплин на языках ЕС. Учебное заведение может ввести преподавание большинства или всех дисциплин на английском «если все соискатели образования, изучающих соответствующие дисциплины, владеют английским языком».