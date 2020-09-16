Почти 70% украинцев недовольны вектором движения страны — опрос

https://racurs.ua/n143896-pochti-70-ukraincev-nedovolny-vektorom-dvijeniya-strany-opros-infografika.html

Ракурс

68% опрошенных украинцев считают, что дела в стране «движутся в неправильном направлении». Еще 18% — оценивают вектор развития дел в Украине как правильный.

Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного в начале сентября, обнародовала соцгруппе «Рейтинг».

Кроме этого, 63% респондентов убеждены, что экономическое положение Украины в течение последних полугода скорее ухудшилось. Улучшение увидели лишь 7%. 26% - не почувствовали никаких изменений.

Об ухудшении экономической ситуации в собственной семье заговорили 49% респондентов. 43% украинцев ожидают ухудшения экономического положения Украины в последующие полгода.

Напомним, соцопрос 3−6 сентября проводила группа «Рейтинг» среди 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины.