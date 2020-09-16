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Ракурс
Майже 70% українців невдоволені справами в країні — опитування

Майже 70% українців невдоволені справами в країні — опитування (ІНФОГРАФІКА)

16 вер 2020, 13:24
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68% опитаних українців вважають, що справи в країні «рухаються у неправильному напрямку». Ще 18% - оцінюють вектор розвитку справ в Україні як правильний.

Такі результати опитування громадської думки, проведеного на початку вересня, оприлюднила соцгрупа «Рейтинг».

Окрім цього, 63% респондентів переконані, що економічне становище України впродовж півроку скоріше погіршилося. Покращення побачили лише 7%. 26% - не відчули жодних змін.

Про погіршення економічної ситуації власної родини говорили 49% респондентів. 43% українців очікують погіршення економічного становища України у наступні півроку.

Майже 70% українців невдоволені справами в країні — опитування


Майже 70% українців невдоволені справами в країні — опитування

Нагадаємо, соцопитування 3−6 вересня проводила група «Рейтинг» серед 2 тис. осіб віком від 18 років і старше в усіх областях України.

Джерело: Ракурс


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