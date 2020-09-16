П’ять причин втрати Криму назвали в ДБР. Фото: ppu.gov.ua

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Окупації Криму Росією в 2014 році сприяв підрив боєздатності української армії.

Державне бюро розслідувань встановило причини і умови, що сприяли розвалу української армії та анексії Кримського півострова. Розвалювати ЗСУ почали з 2012 року, злочинні дії тривали до лютого 2014 року. У держзраді підозрюють президент-утікача Віктора Януковича, екс-міністрів оборони України Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва. Про це 16 вересня повідомила прес-служба ДБР.

Бюро назвало п’ять основних епізодів скоєння злочину, що врешті призвели до окупації Кримського півострову.

Злочинне скорочення ЗСУ

Упродовж 2012−2013 років гранична чисельність української армії була скорочена з 240 тис. бійців до 162 тис. військовослужбовців.

Підрив стану мобілізаційної готовності

У 2013 році було скорочено половину від штатної чисельності військкоматів. Це призвело до того, що військові частини були укомплектовані лише на 25−55%.

Знищення систем протиповітряної оборони Криму

Управління системою ППО Криму було передане до командування українського флоту на півострові, яке в подальшому перейшло на бік окупантів. Крім того, було зупинена програма модернізації зенітно-ракетних комплексів С-125 та С-200В.

Незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів

Проведені у 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ суперечили законодавству та не були внесені до стратегічних оборонних документів країни. Це завадило армії України в момент реалізації одного із сценаріїв зовнішньої агресії сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність держави.

Невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози

Незважаючи на численні повідомлення розвідки, що чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку Росії наприкінці 2013 року та на початку 2014 років, ЗСУ не були приведені в стан боєготовності.

У ДБР зазначили, що ці дії призвели до вторгнення Росії на територію Криму, подальшої окупації півострова, порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, у вересні Європейський Союз ще на півроку продовжив санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму. У списку європейських санкцій перебувають 175 осіб і 44 організації.