Пять причин потери Крыма назвали в ГБР. Фото: ppu.gov.ua

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Оккупации Крыма Россией в 2014 году способствовал подрыв боеспособности украинской армии.

Государственное бюро расследований установило причины и условия, способствовавшие развалу украинской армии и аннексии Крымского полуострова. Разваливать ВСУ начали с 2012 года, преступные действия продолжались до февраля 2014 года. В госизмене подозревают беглого президента Виктора Януковича, экс-министров обороны Украины Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба ГБР.

Бюро назвало пять основных эпизодов совершения преступления, которые в конечном итоге привели к оккупации Крымского полуострова.

Преступное сокращение ВСУ

В течение 2012−2013 годов предельная численность украинской армии была сокращена с 240 тыс. бойцов до 162 тыс. военнослужащих.

Подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Это привело к тому, что воинские части были укомплектованы лишь на 25−55%.

Уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

Управление системой ПВО Крыма было передано в командование украинского флота на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону оккупантов. Кроме того, была остановлена программа модернизации зенитно-ракетных комплексов С-125 и С-200В.

Незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны. Это помешало армии Украины в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность государства.

Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, что четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны России в конце 2013 года и начале 2014 годов, ВСУ не были приведены в состояние боеготовности.

В ГБР отметили, что эти действия привели ко вторжению России на территорию Крыма, дальнейшей оккупации полуострова, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, в сентябре Европейский Союз еще на полгода продлил санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма. В списке европейских санкций находятся 175 человек и 44 организации.