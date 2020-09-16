Хватит улюлюкать, дикие люди — нардеп от ОПЗЖ набросился на защитников украинского языка

https://racurs.ua/n143899-hvatit-ululukat-dikie-ludi-nardep-ot-opzj-nabrosilsya-na-zaschitnikov-ukrainskogo-yazyka.html

Ракурс

Об украинском языке накануне выборов снова заговорили в Верховной Раде. На этот раз во время пленарного заседания 16 сентября «Слуги народа» при поддержке ОПЗЖ пытались протолкнуть законопроект № 3717, который предусматривает внесение изменений в закон «О высшем образовании» об урегулировании образовательного процесса в вузах для иностранцев.

Я представляю университетский город Харьков… К нам не приехали на обучение студенты из стран СНГ, Средней Азии. У нас есть традиции, когда несколько поколений иностранцев обучалось в университетах… Возможность обучения иностранцам и лицам без гражданства на иностранном языке — это гарантия образовательных экономических интересов… Сейчас украинцы уже учатся в третьеразрядных европейских университетах… Вы перекрываете дорогу к нашим вузам , — заявил нардеп Александр Лукашев из ОПЗЖ, который выступил на защиту проекта закона, позволяющего вузам продолжить использовать русский язык в учебном процессе.

Часть сессионного зала во время выступления представителя пророссийской фракции скандировала «Ганьба!», на что Лукашев ответил:

И хватит улюлюкать, вы дикие люди!

Напомним, законопроект № 3717 предусматривает внесение изменений в закон «О высшем образовании». Речь идет о возможности вузам выбирать, на каком языке осуществлять образовательный процесс. Новация от партии «Слуга народа» предлагает разрешить преподавать иностранным студентам в украинских высших учебных заведениях не на государственном языке.