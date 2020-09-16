Кличка на виборах мера Києва підтримає партія Порошенка. Фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/ua/n143901-ievropeyska-solidarnist-pidtrymaie-klychka-na-miscevyh-vyborah.html

Ракурс

«Європейська солідарність» підтримає на місцевих виборах Віталія Кличка, який боротиметься за крісло мера столиці.

Рішення про підтримку чинного градоначальника прийнято, незважаючи на відмову Кличка балотуватися від «ЄС». Політсила підтримає Кличка, оскільки той на посаді міського голови реалізовував курс п’ятого президента Петра Порошенка. Про це журналістам на з’їзді в Києві заявив голова столичного осередку партії Володимир Прокопів.

За словами Прокопіва, в 2015 році команда Порошенка делегувала на посаду мера Києва Віталія Кличка, а президент тоді розпочав курс на децентралізацію. Це дозволило збільшити бюджет Києва і відкрило перспективи для реалізації багатьох амбітних програм.

Ці зміни були би неможливі без істотного розширення фінансової бази місцевого самоврядування, на яке пішов Порошенко. Ми підтримуємо діючого міського голову, який реалізовував курс президента, — зазначив Прокопів.

Нагадаємо, колишній воротар київського «Динамо» та збірної України Олександр Шовковський приєднався до команди Віталія Кличка й буде у майбутньому списку партії «УДАР» до Київської міської ради.