Требования для красной и оранжевой зон обновил Кабмин — коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n143903-trebovaniya-dlya-krasnoy-i-oranjevoy-zon-obnovil-kabmin.html

Ракурс

Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября обновил требования для отнесения отдельных районов в «красную» и «оранжевую» карантинные зоны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм.

«Красная» зона будет назначаться в случае:

загруженности 75% коек в течение пяти дней подряд;

превышении среднего уровня по стране на 100 тыс. населения за 14 дней больше чем в пять раз.

Также будет запрещено посещение учебных заведений во всех зонах в случае, когда на самоизоляцию уйдут более 50% классов.

«Оранжевую» зону затронут следующие обновления требований:

на входе при проведении мероприятий или на входе в заведения обязательно должны устанавливаться информационные материалы о площади и максимально возможном числе посетителей;



исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Кабмин принял соответствующее постановление с доработкой в один день.