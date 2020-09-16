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Ракурс
Требования для красной и оранжевой зон обновил Кабмин — коронавирус в Украине

Требования для «красной» и «оранжевой» зон обновил Кабмин

16 сен 2020, 14:35
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Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября обновил требования для отнесения отдельных районов в «красную» и «оранжевую» карантинные зоны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм.

«Красная» зона будет назначаться в случае:

  • загруженности 75% коек в течение пяти дней подряд;

  • превышении среднего уровня по стране на 100 тыс. населения за 14 дней больше чем в пять раз.

Также будет запрещено посещение учебных заведений во всех зонах в случае, когда на самоизоляцию уйдут более 50% классов.

«Оранжевую» зону затронут следующие обновления требований:

  • на входе при проведении мероприятий или на входе в заведения обязательно должны устанавливаться информационные материалы о площади и максимально возможном числе посетителей;


  • исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Кабмин принял соответствующее постановление с доработкой в один день.

Источник: Ракурс


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