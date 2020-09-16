Требования для красной и оранжевой зон обновил Кабмин — коронавирус в Украине

Требования для «красной» и «оранжевой» зон обновил Кабминhttps://racurs.ua/n143903-trebovaniya-dlya-krasnoy-i-oranjevoy-zon-obnovil-kabmin.htmlРакурс
Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября обновил требования для отнесения отдельных районов в «красную» и «оранжевую» карантинные зоны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом сегодня сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм.
«Красная» зона будет назначаться в случае:
загруженности 75% коек в течение пяти дней подряд;
превышении среднего уровня по стране на 100 тыс. населения за 14 дней больше чем в пять раз.
Также будет запрещено посещение учебных заведений во всех зонах в случае, когда на самоизоляцию уйдут более 50% классов.
«Оранжевую» зону затронут следующие обновления требований:
на входе при проведении мероприятий или на входе в заведения обязательно должны устанавливаться информационные материалы о площади и максимально возможном числе посетителей;
исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.
Кабмин принял соответствующее постановление с доработкой в один день.