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Ракурс
Tesla и автобус не поделили дорогу на Хмельнитчине. Фото: Нацполиция

Восемь человек пострадали из-за столкновения Tesla с автобусом на Хмельнитчине (ФОТО)

16 сен 2020, 14:55
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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в Хмельницкой области.

Во вторник, 15 сентября, около 18.00 в пригороде Хмельницкого на автодороге «Черновцы — Житомир» столкнулись рейсовый автобус «ПАЗ 4205» и легковой автомобиль Tesla. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

В аварии предварительно пострадали семь пассажиров автобуса и водитель «Теслы». Пострадавшие получили телесные повреждения, степень которых устанавливается.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет расследование ДТП.

Tesla и автобус не поделили дорогу на Хмельнитчине. Фото: Нацполиция

Tesla и автобус не поделили дорогу на Хмельнитчине. Фото: Нацполиция


Tesla и автобус не поделили дорогу на Хмельнитчине. Фото: Нацполиция

Напомним, 16 сентября в Николаевской области с участием двух грузовых автомобилей произошло дорожно-транспортное происшествие. Жертвами ДТП стали водитель и пассажир грузовика. Кроме того, с травмами в больницу попал 27-летний водитель MAN.

Источник: Ракурс


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