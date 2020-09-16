Зеленский обвинил Минск в подстрекательстве хасидов, фото — МВД

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Ракурс

Ситуацию с хасидами на белорусско-украинской границе заостряют действия официального Минска. Офис президента 16 сентября обнародовал резкое заявление по Беларуси.

На Банковой считают, что до двух тысяч паломников-хасидов находятся на границе, поскольку «доверились слухам о том, что украинскую границу с Беларусью якобы открыли», а власти Белоруси непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи.

Киев напомнил соседям, что Украина закрыла границу из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19, а празднование Рош га-Шана в Умани невозможно.

Банковая попросила белорусские власти не распространять обнадеживающие заявления для паломников, которые «могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев».

В заявлении ОП также упомянуто о «личной обиде определенных лиц в Минске» на Украину и ее официальную реакцию по поводу результатов выборов и акций протеста в Беларуси.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что хасидов, пытающихся попасть в Украину, «обманом выманили в Беларусь».

«Ракурс» сообщал, что хасиды, которые пытаются попасть в Умань на празднование Рош га-Шана, которое начнется вечером 18 сентября, заблокировали пункт-пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью в Черниговской области. Паломники находятся в нейтральной зоне.

Между тем МВД направило в Умань полутысячный сводный отряд правоохранителей.