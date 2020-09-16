Границу с Беларусью частично закрыли, Израиль просит пустить хасидов

https://racurs.ua/n143912-granicu-s-belarusu-chastichno-zakryli-izrail-prosit-pustit-hasidov.html

Ракурс

Кабинет министров на заседании 16 сентября решил закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области «Новые Яриловичи», где находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана — еврейского нового года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Фейсбук.

Отмечается, что такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни. Напомним, 1,5 тыс. хасидов, которые собрались на пунктах пропуска на украинско-белорусской границе обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Израиля Арье Дери, который возглавляет ультраортодоксальную партию, направил письмо Владимиру Зеленскому с просьбой пустить хасидов в Украину. В то же время правительство Израиля с пятницы вводит второй общенациональный карантин из-за коронавируса, а МВД страны поддерживает запланированные ограничения, пишет «ВВС Украина».

Напомним, в Умани с 15 по 21 сентября усилят карантин из-за паломничество хасидов.