Кордон з Білоруссю частково закрили, Ізраїль просить впустити хасидів

https://racurs.ua/ua/n143912-kordon-z-bilorussu-chastkovo-zakryly-izrayil-prosyt-vpustyty-hasydiv.html

Ракурс

Кабінет міністрів під час засідання 16 вересня вирішив закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі», де перебувають паломники-хасиди, які не полишають спроб потрапити в Умань на святкування Рош ха-Шана — єврейського нового року.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Фейсбук.

Зазначається, що такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусної хвороби. Нагадаємо, 1,5 тис. хасидів, котрі зібралися на пунктах пропуску на українсько-білоруському кордоні забезпечені продуктами харчування та медикаментами.

Раніше повідомлялося, міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері, який очолює ультраортодоксальну партію, направив листа Володимиру Зеленському з проханням впустити хасидів до України. Водночас уряд Ізраїлю з п’ятниці впроваджує другий загальнонаціональний карантин через коронавірус, а МВС країни підтримує заплановані обмеження, пише «ВВС Україна».

Нагадаємо, в Умані з 15 до 21 вересня посилять карантин через паломництво хасидів.