Патріарха Філарета вилікували від COVID-19, фото — УП

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Ракурс

Патріарха Філарета вилікували від COVID-19. Він почувається добре, 91-річного патріарха виписали з лікарні. Він перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії.

Найближчим часом Філарет буде знову звершувати богослужіння.

По милості Божій, святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет одужав від хвороби. Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано, — повідомив сайт УПЦ КП.

Про хворобу Філарета повідомили 4 вересня. Його з COVID-19 поклали до лікарні.

До слова, у березні почесний патріарх ПЦУ Філарет заявляв, що «епідемія — це покарання Боже за гріхи людей».

Святійший владика дякує архієреям, духовенству, парафіянам і усім, хто молився і переживав за нього під час його хвороби, — йдеться у повідомленні УПЦ Київського патріархату.

Тим часом стало відомо, що митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл захворів на коронавірус і з 8 вересня перебуває в лікарні.