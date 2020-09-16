Патриарха Филарета вылечили от COVID-19, фото — УП

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Патриарха Филарета вылечили от COVID-19. Он чувствует себя хорошо, 91-летнего патриарха выписали из больницы. Он находится в своей резиденции в Киевской патриархии.

В ближайшее время Филарет будет готов снова совершать богослужения.

По милости Божией, святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен, — сообщил сайт УПЦ КП.

О болезни Филарета сообщили 4 сентября. Его с COVID-19 положили в больницу.

К слову, в марте почетный патриарх ПЦУ Филарет заявлял, что «эпидемия — это наказание Божие за грехи людей».

Святейший владыка благодарит архиереев, духовенство, прихожан и всех, кто молился и переживал за него во время его болезни, — говорится в сообщении УПЦ Киевского патриархата.

Между тем стало известно, что митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил заболел коронавирусом и с 8 сентября находится в больнице.