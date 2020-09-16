Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Патриарха Филарета вылечили от COVID-19, фото — УП

Патриарха Филарета вылечили от COVID-19

16 сен 2020, 16:24
999

Патриарха Филарета вылечили от COVID-19. Он чувствует себя хорошо, 91-летнего патриарха выписали из больницы. Он находится в своей резиденции в Киевской патриархии.

В ближайшее время Филарет будет готов снова совершать богослужения.

По милости Божией, святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен, — сообщил сайт УПЦ КП.

О болезни Филарета сообщили 4 сентября. Его с COVID-19 положили в больницу.

К слову, в марте почетный патриарх ПЦУ Филарет заявлял, что «эпидемия — это наказание Божие за грехи людей».


Святейший владыка благодарит архиереев, духовенство, прихожан и всех, кто молился и переживал за него во время его болезни, — говорится в сообщении УПЦ Киевского патриархата.

Между тем стало известно, что митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил заболел коронавирусом и с 8 сентября находится в больнице.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров