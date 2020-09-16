Кабмин утвердил новые образцы бланков водительских удостоверений, фото: «Главком»

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Водительские удостоверения в Украине теперь будут содержать отметку о предоставлении их владельцем согласия или несогласия на посмертное донорство, а также включать сведения о группе крови.

Соответствующие образцы бланков национального и международного водительских удостоверений утвердил Кабмин во время своего заседания сегодня, 16 сентября. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Также в водительские удостоверения внесут сведения о группе и резусе крови.

Кроме того, в свидетельство о регистрации транспортного средства внесут уровень экологических норм, которому он соответствует (например «ЕВРО-2»).

Напомним, во время сегодняшнего заседания правительства также были обновлены требования об отнесении районов к «красной» и «оранжевой» карантинных зонах, которые вводятся в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.