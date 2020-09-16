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Ракурс
Антирейтинг Зеленского побил новый рекорд — соцопрос

Антирейтинг Зеленского побил новый рекорд — опрос (ИНФОГРАФИКА)

16 сен 2020, 15:46
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Антирейтинг Владимира Зеленского побил новый рекорд — деятельностью президента Украины недовольны 57% респондентов, участвовавших в опросе общественного мнения, проведенного 3−6 сентября соцгруппой «Рейтинг».

35% опрошенных довольны деятельностью Зеленского, 57% - не удовлетворены, — говорится в пресс-релизе на сайте соцгруппы «Рейтинг».

Для сравнения, работой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23% респондентов, а недовольны — 55%. Негативно оценивают деятельность премьера Дениса Шмыгаля 59% респондентов, положительно — только 14%.

Антирейтинг Зеленського побив новий рекорд — опитування соцгрупи "Рейтинг"

Антирейтинг Зеленського побив новий рекорд — опитування соцгрупи "Рейтинг"

Антирейтинг Зеленського побив новий рекорд — опитування соцгрупи "Рейтинг"

Больше всего среди органов центральной власти украинцы недовольны работой Кабмина Шмыгаля (73%) и Верховной Рады (76%).

Вместе с тем, в президентском рейтинге лидером продолжает оставаться Зеленский, которого на выборах готовы поддержать 29% тех, кто определился и намерен участвовать в волеизъявлении. Второе место в рейтинге занимает пророссийский политик Юрий Бойко — у него 15,5% поддержки, а третье — экс-президент Петр Порошенко (14%).


Антирейтинг Зеленського побив новий рекорд — опитування соцгрупи "Рейтинг"

Антирейтинг Зеленського побив новий рекорд — опитування соцгрупи "Рейтинг"

Источник: Ракурс


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