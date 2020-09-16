Антирейтинг Зеленського побив новий рекорд — опитування

https://racurs.ua/ua/n143909-antyreytyng-zelenskogo-pobyv-novyy-rekord-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Антирейтинг Володимира Зеленського побив новий рекорд — діяльністю президента України не вдоволені 57% респондентів, які брали участь в опитуванні громадської думки, проведеної 3−6 вересня соцгрупою «Рейтинг».

35% опитаних задоволені діяльністю Зеленського, 57% - не задоволені, — йдеться у прес-релізі на сайті соцгрупи «Рейтинг».

Для порівняння, роботою спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23% респондентів, а не задоволені — 55%. Негативно оцінюють діяльність прем'єра Дениса Шмигаля 59% респондентів, позитивно — лише 14%.

Найбільше серед органів центральної влади українці невдоволені роботою Кабміну Шмигаля (73%) та Верховної Ради (76%).

Разом з тим, у президентському рейтингу лідером продовжує лишатися Зеленський, якого на виборах готові підтримати 29% тих, хто визначився і має намір брати участь у волевиявленні. Друге місце у рейтингу посідає проросійський політик Юрій Бойко — з 15,5% підтримки, а третє — екс-президент Петро Порошенко (14%).