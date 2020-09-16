57% українців очікують на кризу через некомпетентність влади Зеленського — опитування

https://racurs.ua/ua/n143906-57-ukrayinciv-ochikuut-na-kryzu-cherez-nekompetentnist-vlady-zelenskogo-opytuvannya-infografika.html

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Економічна криза, яка може охопити Україну вже цієї осені, є наслідком некомпетентних дій вертикалі влади Володимира Зеленського. Таку думку висловили 57% респондентів під час опитування громадської думки, проведеного 3−6 вересня соцгрупою «Рейтинг».

57% переконані, що основною причиною, через яку може відбутися економічна криза цієї осені, є некомпетентність влади. 26% причину вбачають у загостренні епідемії коронавірусу, 8% - у продовженні війни на Донбасі, — зазначили у прес-релізі до соцопитування.

Ще 45% респондентів назвали оптимальними заходи влади щодо боротьби із коронавірусом, а 23% українців вони здалися занадто м’якими. Інші 18% - навпаки, вважають карантинні обмеження надто жорсткими.

61% оцінюючи ризики від епідемії говорять, що бояться більше економічних наслідків цієї кризи, аніж захворювання. З іншого боку 29% навпаки більше бояться хвороби, — йдеться у прес-релізі.

Нагадаємо, опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 2 тис. респондентів впродовж 3−6 вересня. Похибка становить не більше 2,2%.