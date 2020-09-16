57% украинцев ожидают кризиса из-за некомпетентности власти Зеленского — опрос

https://racurs.ua/n143906-57-ukraincev-ojidaut-krizisa-iz-za-nekompetentnosti-vlasti-zelenskogo-opros-infografika.html

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Экономический кризис, который может охватить Украину уже этой осенью, является следствием некомпетентных действий вертикали власти Владимира Зеленского. Такое мнение высказали 57% респондентов в ходе опроса общественного мнения, проведенного 3−6 сентября соцгруппой «Рейтинг».

57% убеждены, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти. 26% видят причину в обострении эпидемии коронавируса, 8% - в продолжении войны на Донбассе, — отметили в пресс-релизе к соцопросу.

Еще 45% респондентов назвали оптимальными меры властей по борьбе с коронавирусом, а 23% украинцев они показались слишком мягкими. Остальные 18% - наоборот, считают карантин слишком жестким.

61% респондентов, оценивая риски от эпидемии, говорят, что боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны 29%, наоборот, больше боятся болезни, — говорится в пресс-релизе.

Напомним, опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в течение 3−6 сентября. Погрешность составляет не более 2,2%.