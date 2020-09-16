Німеччина пропонувала США мільярдну угоду, щоб захистити «Північний потік-2» від санкцій, фото — Ліга

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Санкції проти газогону «Північний потік-2» намагався влітку обійти Берлін. Німеччина заявила, що готова вкласти до 1 млрд євро в будівництво портів для імпорту скрапленого газу зі США в обмін на дозвіл безперешкодну завершити прокладення «Північного потоку-2».

Про це нібито йшлося в листі Олафа Шольца, федерального міністра фінансів, своєму американському колезі Стівену Мнучіну, повідомляє газета Zeit.

Німеччина запропонувала фінансувати будівництво двох спеціальних портів для імпорту скрапленого газу зі Штатів. Американські компанії хочуть постачати газ до ФРН через термінали в портах Брунсбюттель та Вільгельмсхафен.

Уряд ФРН просив в обмін поступки США — дозвіл безперешкодно добудувати і ввести в експлуатацію «Північний потіку-2».

Die Zeit пише, що Мнучін не відреагував на пропозицію Берліна. Документ надіслали ще до того, як стало відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального «Новичком».

У липні уряд США обіцяв санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газогону, який протягнуто вже на 95%.

Глави ЄС 24 та 25 вересня обговорюватимуть майбутнє російсько-німецького проекту на саміті у Брюсселі. Після отруєння Навального різні політики закликали заморозити завершення будівництва газогону.

«Північний потік-2» — газогін, що йде з Росії через Балтійське море до Німеччини через морські території ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії в обхід України, Білорусії, Польщі та інших східноєвропейських і прибалтійських країн.