Германия предлагала США миллиардную сделку, чтобы защитить «Северный поток-2» от санкций, фото — Лига

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Санкции против газопровода «Северный поток-2» пытался летом обойти Берлин. Германия заявила, что готова вложить до 1 млрд евро в строительство портов для импорта сжиженного газа из США в обмен на разрешение беспрепятственно завершить прокладку «Северного потока-2».

Об этом якобы шла речь в письме Олафа Шольца, федерального министра финансов, своему американскому коллеге Стивену Мнучину, сообщает газета Zeit.

Германия предложила финансировать строительство двух специальных портов для импорта сжиженного газа из Штатов. Американские компании хотят поставлять газ в ФРГ через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.

Правительство ФРГ просило в обмен уступки США — разрешение беспрепятственно достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток-2».

Die Zeit пишет, что Мнучин не отреагировал на предложение Берлина. Документ прислали еще до того, как стало известно об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального «Новичком».

В июле правительство США обещало санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, который протянут уже на 95%.

Главы ЕС 24 и 25 сентября будут обсуждать будущее российско-немецкого проекта на саммите в Брюсселе. После отравления Навального различные политики призвали заморозить завершение строительства газопровода.

«Северный поток-2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в Германию через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.