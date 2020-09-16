За перегруженные фуры будут штрафовать еще больше. Фото: proautomoto.com

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Штрафы за перегруженные фуры, которые разрушают дороги, будут увеличены.

Проект закона № 3743 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» Верховная Рада поддержала в первом чтении. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба партии «Слуга народа».

За перегруз фуры на 20% придется заплатить штраф в 34 тыс. грн, а на 30% уже откликнется нарушителю в 51 тыс. грн. Такую же сумму штрафа нужно будет заплатить за отказ водителя от прохождения весового контроля.

В «Слуге народа» пояснили, что загруженная на 150% фура разрушает дорогу в 10 раз быстрее. В партии напомнили, что в 2020 году в Украине в рамках программы «Большая стройка» строится и ремонтируется более 6 тыс. км путей. Отмечается, что без реформы габаритно-весового контроля невозможно сохранить эти дороги в надлежащем состоянии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в августе требовал срочно организовать взвешивание габаритного транспорта, поскольку из-за жары перегруженные фуры разрушают дорожное покрытие.

Власти уже провели соответствующий тендер и к 2020 году на всех автодорогах Украины должны появиться новые 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.