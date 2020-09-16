За перевантажені фури ще більше штрафуватимуть. Фото: proautomoto.com

https://racurs.ua/ua/n143907-zbilshennya-shtrafiv-za-perevantajeni-fury-poperedno-pidtrymala-rada.html

Ракурс

Штрафи за перевантажені фури, що руйнують дороги, буде підвищено.

Проект закону № 3743 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» Верховна Рада підтримала у першому читанні. Про це 16 вересня повідомила прес-служба партії «Слуга народу».

За перевантаження фури на 20% доведеться заплатити штраф у 34 тис. грн, а на 30% вже відгукнеться порушнику 51 тис. грн. Таку ж суму штрафу треба буде заплатити за відмову водія від проходження вагового контролю.

У «Слузі народу» пояснили, що завантажена на 150% фура руйнує дорогу в 10 разів швидше. У партії нагадали, що в 2020 році в Україні у межах програми «Велике будівництво» будується та ремонтується понад 6 тис. км шляхів. Зазначається, що без реформи габаритно-вагового контролю неможливо зберегти ці дороги у належному стані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у серпні вимагав терміново організувати зважування габаритного транспорту, оскільки через спеку та через перевантажені фури руйнується дорожнє покриття.

Влада вже провела відповідний тендер і до 2020 року на всіх автошляхах України повинні з’явитися нові 54 автоматичних комплекси габаритно-вагового контролю.