Кабмін затвердив нові зразки бланків водійських посвідчень, фото: «Главком»

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Водійські посвідчення в Україні тепер міститимуть відмітку про надання їх власником згоди або незгоди на посмертне донорство, а також включатимуть відомості щодо групи крові.

Відповідні зразки бланків національного та міжнародного водійських посвідчень затвердив Кабмін під час свого засідання сьогодні, 16 вересня. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Також до водійських посвідчень внесуть відомості щодо групи та резусу крові.

Крім того, до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу внесуть рівень екологічних норм, якому він відповідає (наприклад «ЄВРО-2»).

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання уряду також були оновлені вимоги щодо віднесення районів до «червоної» та «помаранчевої» карантинних зон, які запроваджується у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.