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Ракурс
Свято Рош га-Шана в Умані. Фото: Нацполіція

Свято Рош га-Шана в Умані — у поліції розповіли про святкування хасидів (ФОТО)

20 вер 2020, 21:19
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Іудейський Новий рік Рош га-Шана в Умані паломники святкують другий день.

Святкування минуло спокійно, а ситуація в районі проведення паломництва стабільна і контрольована. Про це 20 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Правоохоронці заявляють, що не виявили випадків порушення громадської безпеки та порядку. Також за добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень.

А напередодні поліція звітувала, що 19 вересня поліцейські склали 7 адміністративних протоколів на хасидів, порушували паломники закон у місці святкування Рош га-Шана.

Свято Рош га-Шана в Умані. Фото: Нацполіція

Свято Рош га-Шана в Умані. Фото: Нацполіція


Свято Рош га-Шана в Умані. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 18 вересня президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана. При цьому глава держави, що хасидів не пустять до Умані, оскільки у цьогоріч через коронавірусний карантин традиційні святкування обмежені.

Джерело: Ракурс


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