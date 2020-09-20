Свято Рош га-Шана в Умані. Фото: Нацполіція

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Іудейський Новий рік Рош га-Шана в Умані паломники святкують другий день.

Святкування минуло спокійно, а ситуація в районі проведення паломництва стабільна і контрольована. Про це 20 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Правоохоронці заявляють, що не виявили випадків порушення громадської безпеки та порядку. Також за добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень.

А напередодні поліція звітувала, що 19 вересня поліцейські склали 7 адміністративних протоколів на хасидів, порушували паломники закон у місці святкування Рош га-Шана.

Нагадаємо, 18 вересня президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана. При цьому глава держави, що хасидів не пустять до Умані, оскільки у цьогоріч через коронавірусний карантин традиційні святкування обмежені.