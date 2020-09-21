Червоний корпус КНУ став «зеленим» на прохання Зеленського, фото — "Голос"

https://racurs.ua/ua/n144120-chervonyy-korpus-knu-stav-zelenym-na-prohannya-zelenskogo.html

Ракурс

Скандал із проведенням партійного заходу «Слуги народу» на території червоного корпусу Київського національного університету триває.

Столична організація СН провела свій захід у внутрішньому дворику КНУ на прохання Офісу президента України Володимира Зеленського. Саме Банкова попросила університет провести захід, розповіли «Громадському» в адміністрації КНУ ім. Шевченка.

Презентація Стратегії розвитку міста Києва до 2027 року Київською міською організацією партії «Слуга народу» відбулася на території КНУ за зверненням ОП до керівництва університету, — повідомилы у виші у відповіді на запит.

У відповіді стверджується, що формат зустрічі без участі викладачів чи студентів та залучення навчальних аудиторій не є політичною рекламою чи агітацією, тому не суперечить чинному законодавству.

Раніше «Слуга народу» також пояснила, чому у неділю пішла в КНУ проводити свій партійних захід. У СН наголосили, що захід відбувався у вихідний день на відкритій території вишу, а студенти та викладачі у ньому часті не брали.

Тим не менше партія «Голос» сьогодні заявила, що конференція «Слуги народу» в КНУ є грубим порушенням закону. У цій політичній силі готують скаргу до Національного агентства з питань запобігання корупції.