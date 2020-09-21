Не агітували, прибрали за собою і пішли — «слуги» про «зелений корпус» КНУ, фото — КП в Україні

https://racurs.ua/ua/n144097-ne-agituvaly-prybraly-za-sobou-i-pishly-slugy-pro-zelenyy-korpus-knu.html

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Політична партія «Слуга народу» офіційно прокоментувала інцидент із проведенням конференції столичного осередку цієї політичної сили.

В СН заперечили звинувачення в порушенні закону, оскільки захід у КНУ 20 вересня провели із дотриманням законодавства — виборчого і освітнього. Про це повідомляє прес-служба партії.

У дворі Червоного корпусу університету президент і «слуги» нібито не агітували, а тільки розповідали про своє бачення розвитку Києва і «презентували команду, яка здатна забезпечити цей розвиток».

В офіційній заяві «Слуги народу» йдеться про те, що конференцію провели на відкритій території у вихідний день, коли навчання не відбувається, без викладачів і студентів.

Аудиторії або будівлі закладу освіти не використовувалися, працівники університету не залучались, сцену було демонтовано і прибрано в неділю, — повідомляють в СН.

«Слуги» дорікнули конкурентам, що вони також «не пухнасті», оскільки також орендували приміщення вишів. Крім того, у партії влади вирішили зробити дворик червоного корпусу КНУ відкритим для широкого залу, оскільки він є частиною історії та культури Києва.

Нагадаємо, що студенти у Києві провели акцію протесту «Освіта без політики». Вони засудили проведення конференції столичного осередку «Слуги народу» на території червоного корпусу університету і вимагали в Міністерства освіти і науки має відреагувати на порушення.

Нагадаємо, що 20 вересня в КНУ відбулася міська партійна конференція партії «Слуга народу». Голова СН Олександр Корнієнко повідомив, що його політична сила готова відповідати за порушення закону, якщо воно відбулося.