Не агитировали, убрали за собой и ушли — «слуги» о «зеленом корпусе» КНУ, фото — КП в Украине

https://racurs.ua/n144097-ne-agitirovali-ubrali-za-soboy-i-ushli-slugi-o-zelenom-korpuse-knu.html

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Политическая партия «Слуга народа» официально прокомментировала инцидент с проведением конференции столичной организации этой политической силы.

В СН отрицают обвинения в нарушении закона, поскольку мероприятие в КНУ 20 сентября провели с соблюдением законодательства — избирательного и образовательного. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Во дворе красного корпуса университета президент и «слуги» якобы не агитировали, а только рассказывали о своем видении развития Киева и «представили команду, которая способна обеспечить это развитие».

В официальном заявлении «Слуги народа» говорится о том, что конференцию провели на открытой территории в выходной день, когда обучение не происходит, без преподавателей и студентов.

Аудитории или здания учебного заведения не использовались, работники университета не привлекались, сцена были демонтирована и убрана в воскресенье, — сообщают в СН.

«Слуги» упрекнули конкурентов в том, что они также «не пушистые», поскольку также арендовали помещения вузов. Кроме того, в партии власти хотят сделать дворик красного корпуса КНУ открытым для всех, поскольку он является частью истории и культуры Киева.

Напомним, что студенты в Киеве провели акцию протеста «Образование без политики». Они осудили проведение конференции столичного отделения «Слуги народа» на территории красного корпуса университета и требовали у Министерства образования и науки отреагировать на нарушения.

Напомним, что 20 сентября в КНУ состоялась городская партийная конференция партии «Слуга народа». Председатель СН Александр Корниенко сообщил, что его политическая сила готова отвечать за нарушение закона, если оно произошло.