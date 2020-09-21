Более 600 граждан Молдовы застряли на украино-венгерской границе, скриншот видео

https://racurs.ua/n144122-600-moldavan-zastryali-granice-ukrainy-s-vengriey-video.html

Ракурс

На границе Украины и Венгрии на несколько дней застряли более 600 граждан Молдовы.

Они прибыли на 12 автобусах, которые направлялись в Прагу, сообщает издание NewsMaker.

Пропустить их отказалась Венгрия, мотивируя это решение отсутствием необходимых документов у пассажироперевозчика, заявили в МИД Молдовы. Молдавские СМИ, ссылаясь на поступившую от одного из перевозчиков информацию, сообщили, что в настоящее время пять автобусов пропустили в Венгрию, а для тех из пассажиров, кто решил вернуться в Молдову, предоставили автобус.

Отмечается, что на границе Украины и Венгрии находятся автобусы не только молдавских перевозчиков, но и украинских.

В то же время в Нацагентстве автотранспорта Молдовы заявили, что, по имеющейся у них информации, на границе застряли автобусы чешского перевозчика Kateh Travel.

Напомним, в конце мая в Закарпатской области водители микроавтобусов заблокировали пункт пропуска на границе с Венгрией из-за невозможности попасть в Украину.