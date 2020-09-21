Временное правительство на оккупированном Донбассе предложил создать Фокин

Витольд Фокин. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n144125-vremennoe-pravitelstvo-na-okkupirovannom-donbasse-predlojil-sozdat-fokin.html

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Выборы на Донбассе могут пройти только в случае установления мира и безопасности на оккупированных территориях. Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин предложил создать на оккупированных территориях временное правительство.

Он считает, что такое правительство обязательно должно быть международным. Об этом он рассказал в интервью «Украинскому радио».

Фокин отметил, что создание правительства — это его личное мнение. Он добавил, что не понимает, зачем отменили местные выборы в подконтрольных территориях Донбасса. Также Фокин добавил, что ему сложно объяснить это российской стороне на переговорах.

Напомним, ранее Фокин заявлял, что необходимо предоставить особый статус всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам. Он считает, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые надо расследовать, но прежде всего нужно прекратить войну.