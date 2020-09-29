Субсидии. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144467-urezat-subsidii-poluchatelyam-reshil-kabmin.html

Ракурс

Субсидии в Украине, расходы на которые были запланированы в бюджете на этот год, перераспределило правительство. Теперь часть средств, которая предусматривалась на субсидии, будет потрачена на лиц с инвалидностью.

Льготы на коммунальные услуги для получателей сократили на сумму 756,9 млн грн. Соответствующее распоряжение правительства от 28 сентября 2020 года № 1177-р обнародовала пресс-служба правительства.

Так, согласно документу, количество расходов потребления по программе «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме» была сокращена на 756,9 млн грн.

На эту же сумму увеличили количество выплат по программе «Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью».

Как известно, до этого Кабмин заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии в сумме 36,6 млрд грн. Это на 6,9% меньше, чем в 2020 году. Тогда сумма расходов составляла 39,3 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада предложила сократить расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Финансирование предлагали урезать на 2 млрд 159 млн грн.