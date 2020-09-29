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Ракурс
Петицию по «вагнеровцам» рассмотрела Рада под демарш части «слуг»

Петицию по «вагнеровцам» рассмотрела Рада под демарш части «слуг»

29 сен 2020, 16:08
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Верховная Рада так и не приняла решение о создании временной следственной комиссии (ВСК) по срыву спецоперации украинских спецслужб против «вагнеровцев» — боевиков частной армии президента России Путина. В ходе обсуждения этой петиции большинство нардепов из фракции Зеленского «Слуга народа» покинули сессионный зал.

Нардепы от «Голоса» и «ЕС» заявили, что «слуги» намеренно блокируют создание ВСК. Фракции «Батькивщина» и «За будущее» поддержали создание ВСК.

Сегодня призвала парламент поддержать создание ВСК по делу «вагнеровцев», которую инициировал мой коллега — военная легенда Роман Костенко. У нас уже есть ВСК даже по футболу, но как только начинаешь требовать разобраться в вопросах национальной безопасности и государственной измены — сплошная блокада части парламента. Мы обнародуем подписи всех, кто поддержал создание независимой комиссии в ВРУ, — отметила нардеп от «Голоса» Александра Устинова.

Если вы не «испачканы» этим вопросом, почему вы боитесь создать ВСК? Учитывая то, что власть так активно блокирует создание этой комиссии, у граждан Украины назревает вывод: да, государственная измена была. И да, высшее руководство государства покрывает эту измену. Иначе я не могу объяснить того, что происходит. Сегодня речь идет о том, что мы могли поймать, посадить и осудить московских наемников, которые убивают не только украинцев, но и людей по всему миру. И спецслужбы разных стран работают над тем, чтобы поймать убийц из частной военной компании Путина, а украинская власть пытается закрыть и замолчать этот вопрос, — заявила нардеп София Федина.

Электронная петиция по «вагнеровцам» на сайте парламента набрала необходимое количество голосов — более 25 тыс. за шесть дней. Сегодня эту петицию рассмотрел парламент. Спикер Дмитрий Разумков при рассмотрении этого вопроса отсутствовал. После рассмотрения петиции в Раде планировалась, что депутаты могут рассмотреть постановление о создании ВСК, однако этого не произошло. После обсуждений первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание.

Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны предстать перед судом за свои преступления.

Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией.


Президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили 5 августа вместо Бурбы заявил, что СБУ не имеет отношения к «вагнеровцам», а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ.

23 сентября СБУ в суде подтвердила, что работала по «вагнеровцах» прямо перед их задержанием в Беларуси. Среди выданных России «вагнеровцев» могли быть лица, причастные к сбиванию украинских военных самолетов: «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском, а также катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17.

Источник: Ракурс


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