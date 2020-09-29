В «разведку» на Донбасс отправятся «слуги»

Слуга народа. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n144466-v-razvedku-na-donbass-otpravyatsya-slugi.html

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«Слуга народа», пропрезидентская фракция в парламенте, выразила намерение провести выездное заседание на Донбассе. Нардепы вылетят самолетом из Киева уже на следующей неделе.

Целью визита является якобы «инспекция региона». Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия журналистам, передает «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что заседание фракции пройдет в «нулевой зоне». Во время заседания нардепы будут разведывать обстановку на линии разграничения и проведут анализ общей картины в зоне конфликта. На Донбассе «слуги» проведут лишь сутки — уже в субботу они вернутся в Киев.

Отмечается, что некоторые депутаты выступили с критикой этой инициативы, поскольку она может быть использована оппонентами против них.

Напомним, ранее мы сообщали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внести изменения в постановление о местных выборах в Украине уже нельзя, поскольку это поставит под сомнение легитимность проведения всего избирательного процесса. Поэтому провести выборы на Донбассе этой осенью невозможно.