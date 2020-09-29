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Вкусовые ощущения оказались связанными с политическими взглядами. Фото: iStock
Вкусовые ощущения связаны с политическими взглядами — ученыеhttps://racurs.ua/n144465-vkusovye-oschuscheniya-svyazany-s-politicheskimi-vzglyadami-uchenye.htmlРакурс
Вкусовая чувствительность языка может быть связана с политическими взглядами.
Во время исследования в Корнельском университете ученые обнаружили, что люди, у которых высокая плотность грибовидных сосочков на языке, имеют консервативные взгляды, пишет Naked Science.
Участники эксперимента должны были поместить на язык полоску, которая содержит 6-пропилтиоурацил (PROP), и оценить ее горечь. Поэтому те, кто указал на наибольшую горечь полоски, имели консервативные политические и социокультурные взгляды.
Также показал корреляцию высокой вкусовой чувствительности и консервативных политических взглядов эксперимент с другим вкусовым стимулятором — фенилтиокарбамидом. В целом команда провела четыре эксперимента.
Ученые также определили, что высокая вкусовая чувствительность связана и с консервативными взглядами на традиционную сексуальность, однако это подтверждается в основном для менее разнообразной демографической и идеологической выборки.
В то же время авторы эксперимента провели и физиологическую проверку участников. Они красили язык участников синим пищевым красителем и оценили плотность их грибовидных сосочков с помощью фотосъемки высокого разрешения. Ученые обнаружили, что их плотность отвечает за выраженную чувствительность вкуса. В этом исследовании принимали участие 484 человека.
Исходя из результатов эксперимента, ученые из Корнельского университета во главе с Бенджамином Руишем (Benjamin C. Ruisch) считают, что обнаружили возможный биологический механизм, лежащий в основе высокого наследования идеологических убеждений.
Напомним, что согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Толедо (США), коронавирусная болезнь COVID-19 приводит к изменению ощущения вкуса почти половины больных. Эта особенность может стать одним из важных способов выявления коронавируса.
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