Вкусовые ощущения оказались связанными с политическими взглядами. Фото: iStock

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Ракурс

Вкусовая чувствительность языка может быть связана с политическими взглядами.

Во время исследования в Корнельском университете ученые обнаружили, что люди, у которых высокая плотность грибовидных сосочков на языке, имеют консервативные взгляды, пишет Naked Science.

Участники эксперимента должны были поместить на язык полоску, которая содержит 6-пропилтиоурацил (PROP), и оценить ее горечь. Поэтому те, кто указал на наибольшую горечь полоски, имели консервативные политические и социокультурные взгляды.

Также показал корреляцию высокой вкусовой чувствительности и консервативных политических взглядов эксперимент с другим вкусовым стимулятором — фенилтиокарбамидом. В целом команда провела четыре эксперимента.

Ученые также определили, что высокая вкусовая чувствительность связана и с консервативными взглядами на традиционную сексуальность, однако это подтверждается в основном для менее разнообразной демографической и идеологической выборки.

В то же время авторы эксперимента провели и физиологическую проверку участников. Они красили язык участников синим пищевым красителем и оценили плотность их грибовидных сосочков с помощью фотосъемки высокого разрешения. Ученые обнаружили, что их плотность отвечает за выраженную чувствительность вкуса. В этом исследовании принимали участие 484 человека.

Исходя из результатов эксперимента, ученые из Корнельского университета во главе с Бенджамином Руишем (Benjamin C. Ruisch) считают, что обнаружили возможный биологический механизм, лежащий в основе высокого наследования идеологических убеждений.

Напомним, что согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Толедо (США), коронавирусная болезнь COVID-19 приводит к изменению ощущения вкуса почти половины больных. Эта особенность может стать одним из важных способов выявления коронавируса.