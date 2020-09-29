Смакові відчуття виявились пов'язаними з політичними поглядами. Фото: iStock

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Ракурс

Смакова чутливість язика може бути пов’язана із політичними поглядами.

Під час дослідження в Корнельському університеті вчені виявили, що люди, які мають високу щільність грибоподібних сосочків на язиці, мають консервативні погляди, пише Naked Science.

Учасники експерименту мали помістити на язик смужку, яка містить 6-пропілтіоурацил (PROP), і оцінити її гіркоту. Відтак ті, хто вказав на найбільшу гіркоту смужки, мали консервативні політичні і соціокультурні погляди.

Також показав кореляцію високої смакової чутливості і консервативних політичних поглядів експеримент з іншим смаковим стимулятором — фенілтіокарбамідом. Загалом команда провела чотири експерименти.

Вчені також визначили, що висока смакова чутливість пов’язана і з консервативними поглядами на традиційну сексуальність, однак це підтверджується в основному для менш різноманітної демографічної та ідеологічної вибірки.

Водночас автори експерименту провели і фізіологічну перевірку учасників. Вони фарбували язик учасників синім харчовим барвником і оцінили щільність їхніх грибоподібних сосочків з допомогою фотозйомки високої роздільної здатності. Вчені виявили, що їх щільність відповідає за виражену чутливість смаку. У цьому дослідженні брали участь 484 людини.

Відтак, вчені з Корнельського університету на чолі з Бенджаміном Руішем (Benjamin C. Ruisch) вважають, що виявили можливий біологічний механізм, що лежить в основі високого успадкування ідеологічних переконань.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням, проведеним вченими з Університету Толедо (США), коронавірусна хвороба COVID-19 призводить до зміни відчуття смаку у майже половини хворих. Ця особливість може стати одним із важливих способів виявлення коронавірусу.