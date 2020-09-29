Одиозный нардеп Тищенко взялся за спасение Донбасса. Фото: Информатор

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Ракурс

Война на Донбассе не прекращается уже шесть лет, однако Верховная Рада продолжает нарабатывать законодательные изменения для урегулирования конфликта. В частности, была создана парламентская группа по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

В эту группу вошел одиозный народный депутат Николай Тищенко. Об этом он рассказал во время брифинга в КВЦ «Парковый», передает «Интерфакс-Украина».

Тищенко напомнил, что главная цель президента Владимира Зеленского — мир. И данная законодательная группа должна искать новые решения для достижения мира. Как именно это будет делаться и как будет работать группа, он не уточнил — об этом пообещал рассказать позже.

Однако в состав украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Тищенко не входит, заявил первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций, по моей информации, не велось, — отметил он.

Отметим, что до того, как стать нардепом, Тищенко был ресторатором.

Как писал «Ракурс», Тищенко неоднократно попадал в скандалы за время своей работы в Раде. В частности, во время карантина его рестораны продолжали работу, несмотря на запрет.

Также он отличился тем, что в прямом эфире назвал Чернобыльскую катастрофу большим праздником и предложил поздравить всех людей, которые вели борьбу с последствиями катастрофы.