Одіозний нардеп Тищенко взявся за порятунок Донбасу. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n144439-odioznyy-nardep-tyschenko-vzyavsya-za-poryatunok-donbasu.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває вже шість років, проте Верховна Рада продовжує напрацьовувати законодавчі зміни для врегулювання конфлікту. Зокрема, була створена парламентська група щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.

До цієї групи увійшов одіозний народний депутат Микола Тищенко. Про це він розповів під час брифінгу в КВЦ «Парковий», передає «Інтерфакс-Україна».

Тищенко нагадав, що головна мета президента Володимира Зеленського — мир. І ця законодавча група повинна відшукати нові рішення для досягнення миру. Як саме це буде робитися і як працюватиме група, він не уточнив — про це пообіцяв розповісти пізніше.

Проте до складу української делегації Тристоронньої контактної групи по Донбасу Тищенко не входить, заявив перший заступник голови делегації України в ТКГ, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков.

Наскільки мені відомо, таке не обговорювалося взагалі. Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу ухвалює тільки президент, а глава делегації і перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників тощо. Таких консультацій, за моєю інформацією, не велося, — зазначив він.

Зазначимо, що до того, як стати нардепом, Тищенко був ресторатором.

Як писав «Ракурс», Тищенко неодноразово потрапляв у скандали за час своєї роботи в Раді. Зокрема, під час карантину його ресторани продовжували роботу попри заборону.

Також він відзначився тим, що в прямому ефірі назвав Чорнобильську катастрофу великим святом і запропонував привітати всіх людей, які вели боротьбу з наслідками катастрофи.