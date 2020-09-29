Понад 4 тис. осіб померли від COVID-19 в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n144438-ponad-4-tys-osib-pomerly-vid-covid-19-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні не відступає та продовжує активно поширюватися.
28 вересня медики підтвердили 3 тис. 627 нових інфікувань за добу. Від коронавірусу померли 69 осіб. Загальна кількість загиблих від початку пандемії становить 4 тис. 65 осіб. Про це 29 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.
Побороти коронавірус за останню добу змогли 1 тис. 797 пацієнтів. Вчора медики фіксували 3 тис. 910 підозр на інфікування.
Загалом із початку пандемії захворіли 204 тис. 932 особи, а видужали вже 90 тис. 133 осіб. Наразі хворіють 110 тис. 617 осіб.
Найбільше випадків коронавірусу 28 вересня фіксували у таких регіонах:
- Харківська область — 426 нових випадків;
- Київ — 416 випадків;
- Одеська область — 271 новий інфікований;
- Дніпропетровська область — 200 хворих;
- Сумська область — 195 нових заражених.
За 28 вересня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській та Луганській областях — 13 та 21 заражений відповідно.
Нагадаємо, за 27 вересня коронавірус в Україні виявили у 2 тис. 671 особи. У МОЗ наголосили, що у порівнянні з попередніми днями, кількість нових хворих дещо знизилась.