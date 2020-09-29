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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

Понад 4 тис. осіб померли від COVID-19 в Україні (ІНФОГРАФІКА)

29 вер 2020, 09:17
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Коронавірус в Україні не відступає та продовжує активно поширюватися.

28 вересня медики підтвердили 3 тис. 627 нових інфікувань за добу. Від коронавірусу померли 69 осіб. Загальна кількість загиблих від початку пандемії становить 4 тис. 65 осіб. Про це 29 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Побороти коронавірус за останню добу змогли 1 тис. 797 пацієнтів. Вчора медики фіксували 3 тис. 910 підозр на інфікування.

Загалом із початку пандемії захворіли 204 тис. 932 особи, а видужали вже 90 тис. 133 осіб. Наразі хворіють 110 тис. 617 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу 28 вересня фіксували у таких регіонах:

  • Харківська область — 426 нових випадків;
  • Київ — 416 випадків;
  • Одеська область — 271 новий інфікований;
  • Дніпропетровська область — 200 хворих;
  • Сумська область — 195 нових заражених.

За 28 вересня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській та Луганській областях — 13 та 21 заражений відповідно.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: covid19.rnbo.gov.ua


Коронавірус в Україні. Інфографіка: covid19.rnbo.gov.ua

Нагадаємо, за 27 вересня коронавірус в Україні виявили у 2 тис. 671 особи. У МОЗ наголосили, що у порівнянні з попередніми днями, кількість нових хворих дещо знизилась.

Джерело: Ракурс


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