Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

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Коронавірус в Україні не відступає та продовжує активно поширюватися.

28 вересня медики підтвердили 3 тис. 627 нових інфікувань за добу. Від коронавірусу померли 69 осіб. Загальна кількість загиблих від початку пандемії становить 4 тис. 65 осіб. Про це 29 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Побороти коронавірус за останню добу змогли 1 тис. 797 пацієнтів. Вчора медики фіксували 3 тис. 910 підозр на інфікування.

Загалом із початку пандемії захворіли 204 тис. 932 особи, а видужали вже 90 тис. 133 осіб. Наразі хворіють 110 тис. 617 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу 28 вересня фіксували у таких регіонах:

Харківська область — 426 нових випадків;

Київ — 416 випадків;

Одеська область — 271 новий інфікований;

Дніпропетровська область — 200 хворих;

Сумська область — 195 нових заражених.

За 28 вересня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській та Луганській областях — 13 та 21 заражений відповідно.

Нагадаємо, за 27 вересня коронавірус в Україні виявили у 2 тис. 671 особи. У МОЗ наголосили, що у порівнянні з попередніми днями, кількість нових хворих дещо знизилась.